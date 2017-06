Lenzing AG plant Werk in Thailand

Der börsennotierte Faserkonzern Lenzing expandiert nach Thailand und will dort bis Ende 2020 eine Lyocellfaser-Produktionsanlage in Prachinburi (Thailand) errichten. Der Aufsichtsrat habe grünes Licht für die Großinvestition gegeben.

Es ist die nächste Millioneninvestition, die Lenzing AG plane. Rund 300 Millionen Dollar soll das neue Werk in Thailand kosten, ähnlich hohch wie die geplante Faseranlage in Mobile (USA), sagte Lenzing-Chef Stefan Doboczky. Die Errichtung einer Tencel-Produktionsanlage in Thailand sei der „logische nächste Schritt“, weil in Asien viele Textilhersteller beheimatet seien, so der Lenzing-Chef. Man habe sich vor der Entscheidung mehr als 85 Standorte angesehen.

Fertigstellung in drei Jahren geplant

Die geplante Produktionsanlage in Thailand soll eine Kapazität von bis zu 100.000 Tonnen haben. In Asien betreibt Lenzing bereits Werke in China und Indonesien.

ORF

Für das neue Tencel-Werk in Thailand gründet die Lenzing-Gruppe eine thailändische Tochtergesellschaft und kauft im Industriepark 304 in Prachinburi, nahe Bangkok, ein Grundstück. In den nächsten Monaten sollen laut Firmenangaben die Genehmigungen und die technischen Planungen finalisiert werden. Die endgültige Entscheidung über den Bau der Anlage fällt im ersten Quartal 2018. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

„Mehr Jobs in Lenzing“

Diese Investitionsprojekte soll vor allem auch zu mehr Jobs in Lenzing führen, betont der Lenzig-Chef. Auch der Anteil der Fasern am Gesamtumsatz soll deutlich gesteigert werden. Dafür werden die Standorte in Lenzing und Heiligenkreuz (beide Österreich), Grimsby (Großbritannien) und Mobile (USA) ausgebaut.

Der Modekonzern Inditex (etwa Zara) und der Jeanshersteller Levi Strauss & Co. verwenden Tencel-Fasern von Lenzing. Laut Doboczky will der Faserhersteller auch mehr in die Markenbildung investieren und Marken wie Tencel pushen. In Asien, vor allem China, sei Tencel schon bekannt.

