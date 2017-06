Marko Lulic: Sommerausstellung im Lentos

Das Kunstmuseum Lentos startet mit einer neuen Ausstellung in die Sommermonate. Gezeigt wird ein Künstler, der mit seinen raumgreifenden Arbeiten zum Nachdenken anregt. Im Lentos zeigt der 42-Jährige erstmals einen Überblick seines bisherigen Schaffens.

Riesige Schriftzüge, architektonische Gebilde, meterhohe Skulpturen. Marko Lulic denkt groß, wenn er an die künstlerische Arbeit geht. Das gefällt auch den internationalen Museen, die ihn für Ausstellungen bereits nach Rom, Sydney, Chicago, Belgrad oder New York geholt haben.

Dimensionen der Zukunft

Marko Lulic ein gebürtiger Wiener, aufgewachsen als ein Gastarbeiter-Kind, dessen Eltern Ende der 1960er Jahre aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich emigrierten. Die Heimat seiner Eltern nimmt Marko Lulic immer wieder künstlerisch unter die Lupe.

Lentos/ Iris Ranzinger

Im Obergeschoß des Lentos entführt er den Betrachter in eine Welt, der er mit seinen vielfältigen, preisgekrönten Arbeiten eine neue Dimension verleiht. Wo nichts so ist, wie es zunächst auf den ersten Blick scheint. „Futurology“ - also „Zukunftsforschung“ - lautet passender Weise der Titel der Schau, die Donnerstagabend offiziell eröffnet wird.

