Serienbrandstifter aus Innviertel festgenommen

Die Polizei im Bezirk Braunau hat einen Innviertler festgenommen, der im Verdacht steht ein Serienbrandstifter zu sein. Der Mann soll laut Polizei etliche Brände im Raum Hochburg-Ach und im benachbarten Burghausen in Bayern gelegt haben.

Die Ermittlungen waren langwierig und umfangreich, so die Polizei am Mittwoch in einer Presseaussendung. Seit mittlerweile vier Jahren gab es in und um Hochburg-Ach etliche kleinere Brände mit einem Schaden von mehreren tausend Euro. Zuletzt brannte Anfang Juni in einer unversperrten Garage ein Kinderwagen, das Feuer konnte aber rasch gelöscht werden.

Mann gestand zwölf Brandlegungen

Ein 28-Jähriger wurde als mutmaßlicher Täter ausgeforscht. Bei den Einvernahmen zeigte er sich zu zwölf Brandstiftungen geständig. Die verwendeten Feuerzeuge konnte die Polizei in der Wohnung des Mannes sicherstellen.

Fotolia/wellphoto

Doch nicht nur im Innviertel, auch in Bayern soll der Mann Brände gelegt haben, speziell im Raum Burghausen. Diesbezüglich laufen noch die Ermittlungen der Polizei Hochburg-Ach mit den bayerischen Kollegen.

„Drang gespürt, Brände zu legen“

Er habe einen Drang gespürt, die Brände zu legen, gab der Mann gegenüber der Polizei an. Der 28-Jährige dürfte an einer kognitiven Störung leiden. Der 28-Jährige befindet sich nun in Ried in Haft.