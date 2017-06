Kunstuniversität lädt zum „rundgang 2017“ ein

Eine ungewöhnliche Ausstellung hat sich die Kunstuniversität einfallen lassen. Beim „rundgang 2017“ werden von Donnerstag bis Samstag an beiden Standorten in Linz Arbeiten von 19 insgesamt Abteilungen der Uni gezeigt.

Egal ob Mode aus lebenden Pflanzen, Abbruchstücke der Linzer Eisenbahnbrücke, die von historischen Ereignissen erzählen oder ein Lichtanzug, der helfen soll, die Kluft zwischen Mensch und Maschine zu überbrücken. Es sind sage und schreibe mehrere tausend Exponate - vorwiegend Abschlussarbeiten der Linzer Kunstunistudenten, die unter dem Titel „rundgang 2017“ gezeigt werden.

Kunstuniversität Linz

„Verbindung mit Wirtschaft ist wichtig“

Wichtig sei vor allem, die kreativen Ideen mit der heimischen Wirtschaft zu verbinden, weil auch die Wirtschaft brauche Kreativität vor Ort, egal in welcher Sparte „und für unsere Studierenden ist es wichtig, mit der Außenwelt in Beziehung zu kommen“, sagte Rektor Reinhard Kanonnier bei der Präsentation vor Journalisten am Mittwoch.

Zwei Standorte der Ausstellung

Die vielfältigen Projekte werden an zwei Standorten, am Hauptplatz 6 und in der Domgasse 1, präsentiert - Donnerstag bis Samstag, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr. Für Interessierte ist es möglich selbst durch die Gebäude zu gehen oder an Orientierungsführungen um jeweils 14.00 Uhr am Hauptplatz und um 16.00 Uhr in der Domgasse teilzunehmen.

Beteiligte Studienbereiche am „rundgang 2017“ sind: Bildhauerei - transmedialer Raum, die architektur, DOM (Innovationslabor der Kunstuniversität Linz), Experimentelle Gestaltung, Fashion & Technology, Grafik-Design und Fotografie, IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften I Kunstuniversität Linz in Wien, Industrial Design, Interface Cultures, Kulutrwissenschaft, Künstlerische Praxis, Malerei & Grafik, Mediengestaltung, Plastische Konzeptionen / Keramik, Technik & Design / Werkerziehung, textil • kunst • design, Lehramt Textiles Gestalten, Zeitbasierte Medien und Zeitbasierter und Interaktive Medien.