Rosenbauer: Lösch-Panther für Wiener Flughafen

Löschfahrzeuge-Spezialist Rosenbauer aus Leonding hat vom Wiener Flughafen den Auftrag für sechs Löschfahrzeuge der Panther-Serie bekommen. Zwei der 1.400 PS-starken Löschlaster sollen noch bis Jahresende geliefert werden, so das Unternehmen am Mittwoch.

52 Tonnen, vier Achsen, zwei 700-PS-Motoren und bis zu 19.000 Liter Löschmittel an Bord - das sind die technischen Daten des georderten Luxusmodells des Löschpanthers 8x8. Insgesamt vier Stück davon soll Rosenbauer bis 2018 nach Niederösterreich liefern, so Flughafen-Vorstand Julian Jäger in einer Pressekonferenz mit Rosenbauer-CEO Dieter Siegel.

Rosenbauer

Rosenbauer war Bestbieter

Derzeit fährt man noch mit Produkten des deutschen Konkurrenzanbieters Ziegler, so Jäger. Das Unternehmen mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) sei Bestbieter gewesen, begründete er die Bestellung.

Geordert wurden zwei Fahrzeuge der Serie Panther 6x6, die noch bis Jahresende geliefert werden sollen, und für 2018 noch vier Stück der neuen Auflage des Panther 8x8, das bisher erst von den Flughäfen Dubai und Paris/Charles de Gaulle (jeweils ein Stück) gefertigt wurde.

Aufstockung der Brandschutzstufe

Für den Wiener Flughafen steht das Feuerwehr-Upgrade in Zusammenhang mit der geplanten Aufstockung seiner Brandschutz-Kategorie nach ICAO (International Civil Aviation Organization der UN) von neun auf die höchste Stufe zehn. Diese bemisst sich an der Zahl der Flugbewegungen und der Größe der startenden und landenden Flieger. Die Aufstockung werde unabhängig davon erfolgen, ob eine dritte Piste kommt oder nicht, sagte Jäger.

Insgesamt gehe mit der Modernisierung eine Reduktion der Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge von bisher 15 auf acht, davon sechs von Rosenbauer, und eine damit verbundene Einsparung von etwa vier Mio. Euro bis 2018 einher.

