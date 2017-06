Betrüger posierte in Polizeiuniform

Ein von Interpol monatelang gesuchter Oberösterreicher ist jetzt in Moldawien gefasst worden. Dass er zur Fahndung ausgeschrieben war, ließ den Mann offenbar ziemlich kalt, denn unbeirrt posierte er im Internet in Polizeiuniform.

Der 40-jährige Oberösterreicher hat eine Vielzahl von digitalen Spuren im Netz hinterlassen. Auf einem russischen Internetportal postete er zum Beispiel ein Foto von sich in Polizeiuniform. Stolz blickte er in die Kamera, er war offensichtlich gut gelaunt, hatte ein leichtes Lächeln auf den Lippen.

Betrügereien bis 2015 zurückverfolgbar

Momentan dürfte ihm weniger zum Lachen zumute sein. Er sitzt in der zweitgrößten Stadt Moldawiens in Balti in Haft. Moldawische Polizisten hatten ihn aufgespürt. Der Oberösterreicher wurde seit Mitte April von Interpol gesucht. Laut der Staatsanwaltschaft Linz wird dem 40-jährigen gebürtigen Steyrer Bestellbetrug zur Last gelegt. Seine betrügerischen Machenschaften lassen sich bis ins Jahr 2015 zurückverfolgen.

Gerichte entscheiden über Auslieferung

Derzeit können ihm 36 Betrugsfälle nachgewiesen werden. Er hatte im Internet Waren unter falschem Namen angeboten, das Geld der Käufer eingestreift, aber nie geliefert. Er soll dabei eine größere Geldsumme ergaunert haben. Was er in der ehemaligen Sowjetrepublik zuletzt gemacht hat, ist nicht bekannt. Jetzt sind die Gerichte am Zug. Die Justiz muss über die Auslieferung nach Österreich entscheiden.