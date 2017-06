Prozess nach Amokfahrt durch Linz

Für eine Amokfahrt im Februar muss sich am Mittwoch ein 56-Jähriger in Linz vor Gericht verantworten. Der psychisch kranke Mann hatte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert und zwei Streifenwagen gerammt.

Der Mühlviertler soll der Polizei eine filmreife Verfolgungsjagd geliefert haben, weil er nicht zurück in die Psychiatrie wollte. Der 56-Jährige war dort stationär untergebracht, durfte aber einen Ausflug mit seiner Mutter und einer Bekannten unternehmen. Als sie zurück zum Spital kamen, drohte der Mühlviertler plötzlich, er werde seine Bekannte würgen, wenn sie nicht weiterfahre.

laumat.at/Matthias Lauber

Amokfahrt durch Fußgängerzone

Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen, aber der 56-Jährige übernahm das Steuer und flüchtete in die Linzer Innenstadt. Der Amokfahrer jagte den Wagen durch die Fußgängerzone in der Landstraße. Dort versuchte die Polizei, den Raser anzuhalten. Doch der Mühlviertler ignorierte alle Anhaltezeichen, streifte das Polizeiauto, fuhr bei Rot über eine Kreuzung und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Nibelungenbrücke.

Polizeisperre durchbrochen

Ein weiterer Anhalteversuch schlug auch dort fehl, und der 56-Jährige raste weiter Richtung Puchenau (Bezirk Urfahr-Umgebung). Dort gelang es den verfolgenden Beamten dank Verstärkung erstmals, den Flüchtenden zum Anhalten zu zwingen. Doch er schaffte es erneut, die Polizeisperre zu durchbrechen. In Ottensheim stellte die Polizei schließlich den Streifenwagen quer.

Zwei Beamte verletzt

Der Flüchtende geriet ins Schleudern und rammte das Polizeiauto. Die beiden Beamten wurden dabei verletzt. Der 56-Jährige blieb im Wagen sitzen und weigerte sich auszusteigen. Erst als die Polizisten die Seitenscheibe einschlugen, konnte der Mann festgenommen werden. Der Prozess am Dienstag dreht sich vor allem um die Zurechnungsfähigkeit des Mannes.

Die Staatsanwaltschaft befürchtet, dass der Mann unter dem Einfluss seiner psychischen Erkrankung weitere Straftaten begehen könnte. Sie hat deshalb eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

