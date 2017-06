Klimastrategie für Grüne gescheitert

Gerade die Hitzewelle im Juni sei ein Hinweis für die Klimaveränderung und, dass dringend politisches Handeln notwendig sei, so Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne). Für die Grünen ist die Klimastrategie Österreichs gescheitert.

Dass Österreich den Klimavertrag von Paris so schnell ratifiziert habe, lobte Rudi Anschober von den Grünen. Österreich habe sich damit verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 36 Prozent zu reduzieren. Enttäuscht zeigte er sich aber darüber, dass die zur Umsetzung dieses Ziels notwendige österreichische Klima-Strategie nicht, wie geplant, so Anschober, bis zum 27. Juni im Ministerrat beschlossen worden sei: „Von daher ist es auch der Tag des Scheiterns“.

Land OÖ /Dedl

„Zeitverlust für Klimaschutz“

Zugleich appellierte Anschober in Richtung Bundesregierung, die Klimastrategie noch vor der Nationalwahl zu beschließen, denn „was vor der Nationalratswahl nicht beschlossen ist, dauert in der Regel dann viele Monate mehr“. Er geht von einem Zeitverlust für den Klimaschutz von einem Jahr aus.

Anschober plädierte auch für einen Beschluss der Novellierung des Ökostromgesetzes durch den Nationalrat noch bis Ende Juni, damit ein noch stärkerer Ausbau von Windkraft, Photovoltaik und Biogas möglich werde. Derartige Maßnahmen für den Klimaschutz seien höchst an der Zeit, denn die Auswirkungen des Klimawandels seien bereits deutlich spürbar, so Anschober, das zeige die ansteigende Zahl der lokalen Unwetter.

Klima wie in Südspanien

Der Meteorologe Klaus Reingruber wies auf den außergewöhnlich heißen Juni hin mit bereits sieben Hitzetagen (Tage mit Temperaturen über 30 Grad) in Linz - üblich seien normalerweise im ganzen Sommer zehn oder elf. Bei fehlenden Klimaschutzmaßnahmen würde es in Oberösterreich am Ende des Jahrhunderts ein Klima wie in Südspanien geben, mit bis zu 100 Hitzetagen, verwies Anschober auf eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien.