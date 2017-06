Salzkammergut: Tourismus auf Rekordkurs

Das hochsommerliche Wetter hat in den Tourismusgebieten für klingende Kassen gesorgt. Im Salzkammergut sind manche Hotels bereits jetzt für den gesamten Sommer ausgebucht. Es wird schon von einem Rekordsommer gesprochen.

Hunderte Badegäste, Wanderer, Pensionistengruppen und dazwischen noch ein paar Schulklassen - angelockt durch das strahlend schöne Sommerwetter ist der Süden Oberösterreichs in der ersten Hitzewelle des Jahres geradezu von Urlaubern überrannt worden. Mehr als eine Million Gäste besuchten im Vorjahr zwischen Mai und Oktober das Salzkammergut. Ein Rekord, der dieses Jahr schon wieder wackeln dürfte.

ORF

„Bereits zehn Prozent über dem Vorjahr“

Bis Ende Juni lag man bei den Buchungen am Traunsee bereits zehn Prozent über dem Vorjahr. In St. Wolfgang berichten manche Hoteliers, dass sie bereits den gesamten Sommer ausgebucht sind. Und obwohl die Ferienmonate Juli und August noch ausstehen, ist die Branche jetzt schon in Feierstimmung.

OÖ. Tourismus Marketing GmbH

„Wenn das Wetter halbwegs mitspielt ...“

Michael Spechtenhauser vom Tourismusverband Salzkammergut verwies gegenüber dem ORF OÖ auf das Übernachtungsplus von 5,5 Prozent im Vorjahr – und: „Wenn jetzt das Wetter halbwegs mitspielt, dann sind wir sehr optimistisch, dass wir auch heuer wieder ein Rekordjahr zustande bringen.“

ORF/kelp

Kurzurlauber auf dem Vormarsch

Ein Hauptgrund für die gute Buchungslage sind übrigens Kurzurlauber, die im Salzkammergut rasant auf dem Vormarsch sind. Ein durchschnittlicher Urlauber im Salzkammergut bleibt inzwischen zwar nur etwas mehr als drei Tage zu Gast. In dieser Zeit sei er laut Spechtenhauser dafür aber bereit, mehr Geld auszugeben, und er komme auch mehrmals im Jahr ins Salzkammergut auf Urlaub.