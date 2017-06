Bei Überfall Auto geraubt – Suche nach Täter

Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht auf Montag in Linz einem jungen Paar, das gerade mit seinem Auto wegfahren wollte, das Fahrzeug geraubt. Jetzt sucht die Polizei nach einem 33-Jährigen Mann, der im dringenden Verdacht steht der Täter zu sein.

Der Gesuchte hatte laut Polizei dem 26-Jährigen und seiner 17-jährigen Freundin auf einem Parkplatz in der Industriezeile offenbar aufgelauert. Er bedrohte die beiden mit einem Gewehr, worauf sich die 17-Jährige in den Wagen flüchtete.

LPD OÖ Die Staatsanwaltschaft hat das Foto des gesuchten Roman Kurz für die Suche via Medien freigegeben und erhofft sich Hinweise zum Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters.

Jugendliche mit Waffe bedroht

Der Täter befahl ihr mit vorgehaltener Waffe wieder auszusteigen und verlangte gleichzeitig von dem 26-Jährigen die Autoschlüssel. Der Mann ließ die Schlüssel zu Boden fallen, der Täter schnappte sie sich, stieg in das Auto des Paares und fuhr davon.

Die Polizei fand dann in der Nähe des Tatorts eine Sporttasche in der Gewehrmunition und mehrere Passbilder waren. Das 26-jährige Opfer erkannte den Mann darauf als Täter, der der Polizei bekannt ist. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete am Dienstag eine öffentliche Personenfahndung an. Hinweise auf den Gesuchten nimmt das Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133-453333 entgegen.