14 Verletzte nach Gasaustritt in Linz

Einen Großeinsatz hat es für Rettungskräfte in der Linzer Innenstadt am Dienstag gegeben. In einem Gebäude der Landesregierung wurde Gasgeruch festgestellt. Die Berufsfeuerwehr ging von einem Kühlgas aus. 14 Personen mussten ins Spital.

„Gasgebrechen auf der Promenade“, lautete die Alarmmeldung für die Berufsfeuerwehr kurz nach Mittag, so der Einsatzleiter Markus Jauck. Beim Eintreffen bei dem Haus der Landesregierung auf der Promenade 33 waren die Beschäftigten im Gebäude bereits im Freien, so Jauck gegenüber dem ORF OÖ.

„Stechender Geruch wahrnehmbar“

Die Menschen berichteten, „dass ein stechender Geruch wahrnehmbar ist“. Eine Gasleitung gebe es in dem Bereich nicht, hieß es bei der Polizei. Möglicherweise sei ein defekter Kühlschrank oder Getränkeautomat die Ursache des Problems gewesen.

Laut Feuerwehr komme ein defektes Kühlgerät als Ursache infrage, „die Messgeräte wiesen auf ein Kühlgas hin, das von einem defekten Gerät ausgeströmt sein muss“, sagte Jauck. Die 14 Landesmitarbeiter kamen mit Verdacht auf Atemwegsreizungen ins Krankenhaus. Nach eine halben Stunde wurde die Sperre des Bereichs an der Promenade aufgehoben, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, hieß es.