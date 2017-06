Speziallaster für Straßencheck

In einem Zyklus von fünf Jahren wird das 6.000 Kilometer lange Landesstraßennetz in OÖ auf Schäden überprüft. Herzstück beim Straßencheck ist ein hochtechnischer Speziallastwagen, der sogar Reparaturkosten sofort abschätzen kann.

Mit 60 Kilometer pro Stunde fährt der sogenannte Roadstar über die Landesstraßen. Das gelbe Spezialfahrzeug ist voll mit Technik und kann so den Zustand des Straßennetzes genau erkennen, so Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ), „und zwar nicht nur an der Oberfläche“. Bei dieser Prüfung gehe es darum, in welchem Zustand auch der gesamte Aufbau der Straße sei.

100 Euro pro Kilometer

Über das Gerät könnten auch bereits die Reparaturkosten von Straßenschäden abgeschätzt werden, so Steinkellner. Die heurige Überprüfung von rund 1.200 Straßenkilometern wurde vor kurzem abgeschlossen. Pro abgefahrenen Kilometer kostet die Überprüfung des Straßennetzes mit dem Spezialfahrzeug 100 Euro, ergibt rund 600.000 Euro für das gesamte Landesstraßennetz, hinzu kämen aber noch weitere technische Bearbeitungskosten. Das nächste Mal wird das Spezialfahrzeug übrigens im kommenden Jahr in Oberösterreich im Einsatz sein.