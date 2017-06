Ausstellung: Musiker im Schlossmuseum Freistadt

In Freistadt wirkten von der Barockzeit bis heute eine ganze Reihe von durchaus bedeutsamen Musikern wie Franz Tomschi oder Hannes Raffaseder, das zeigt eine Ausstellung im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt.

Landeskulturpreisträger Hannes Raffaseder ist der derzeit wohl bekannteste Komponist, der seine Wurzeln in Freistadt hat. Der 47-jährige hat sich als Komponist und Sounddesigner mit Aufführungen in St. Petersburg, Tschechien oder London auch international einen Namen gemacht. Seit 2008 ist Raffaseder Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik in Österreich.

ORF/Gernot Ecker

Auch der 51-jährige Kontrabassist Bernd Preinfalk ist in der Komponistenszene fest verankert - mit zahlreichen Werken im Bereich Kammermusik, Orchester-, Chor-, und Filmmusik. Und der über 90-jährige Franz Tomschi gilt überhaupt als der Volksmusikkomponist der Region.

Zwölf Komponisten mit Karriere

Dass aus Freistadt schon zu Barockzeiten ein gewisser Josef Schnepf als Sänger eine bedeutende Karriere machte, das fand der Freistädter Organist Bernhard Prammer im Zuge seiner Recherchen zu dieser Ausstellung heraus. Insgesamt lernt der Besucher zwölf Komponisten kennen, die eben zum Teil internationale Karriere machten.

Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt

Lebendig gemacht wird das 300 Jahre lange Wirken von Freistädter Komponisten durch Hörstationen und Dokumente, darunter auch viele historische Musikinstrumente. Erstmals werden dort auch drei Briefe von Anton Bruckner der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, denn die Freistädter Brüder Anton und Hermann Pius Vergeiner waren Schüler Bruckners. Die Ausstellung der „Freistädter Komponisten“ ist bis 26. Oktober zu sehen.