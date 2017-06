25.000 Haushalte ohne Strom

Eine halbe Stunde lang waren am Montag 25.000 Kunden der Energie AG im Salzkammergut ohne Strom. Ursache dafür war laut Energie AG ein technischer Defekt im Umspannwerk. Zahlreiche Menschen mussten aus stecken gebliebenen Liften gerettet werden.

Der Defekt im Umspannwerk Pfandl ließ die Versorgung rund um Bad Ischl, Pfandl und Bad Aussee (Steiermark) zusammenbrechen. Abgesehen davon, dass rund 25.000 Netzkunden plötzlich stromlos waren und deshalb zum Beispiel in den meisten Firmen die Maschinen stillstanden, steckten auf einmal auch gleichzeitig mehrere Personen in Aufzügen fest.

Gefahr von Kreislaufproblemen in Aufzügen

Eine Herausforderung für die Feuerwehr, so Einsatzleiter Jochen Eisl von der Feuerwehr Bad Ischl, denn durch die Hitze der vergangenen Tage hatten sich die Liftschächte aufgeheizt und in den Kabinen war es „stickig heiß“. Für die Eingeschlossenen bestand die Gefahr eines Kreislaufzusammenbruchs „wir mussten also besonders schnell sein“, so Eisl. Aber so manches Mittagessen sei sicher erst später fertig geworden.