Freispruch im Prozess um Juwelenraub

In Linz hat ein Schöffengericht einen 28-jährigen Mann (nicht rechtskräftig) freigesprochen, der verdächtigt wurde, vor zwei Jahren bei einem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein, bei welchem Schmuck um über 500.000 Euro gestohlen worden war.

Zwei Männer sollen den Raubüberfall auf einen Linzer Juwelier am 17. Februar 2015 geplant haben. Sie läuteten gegen Mittag an der Tür des Schmuckgeschäftes - denn anders kommt man nicht in das Geschäft hinein. Die beiden fragten zuerst nach einem Verlobungsring doch dann zückten die Räuber Waffen: eine Faustfeuerwaffe und eine Elektroschock-Pistole.

Juwelier zusammengeschlagen und gefesselt

Sie bedrohten den Juwelier, rafften Schmuck zusammen und verlangten auch die Öffnung zweier Tresore. Dort fanden die Täter neben Wertsachen auch einen Revolver und hundert Schuss Munition. Sie nahmen alles an sich, dann fesselten sie den Juwelier und verließen das Geschäft.

Mit Beute im Wert von 570.000 Euro konnten die Räuber vorerst entkommen. Doch bald verfolgte die Polizei eine Spur. Sie konnten das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sicherstellen und kurze Zeit später stand fest, dass es ein Mietwagen war, der von einem der Täter gebucht worden war.

Angeklagter als Automieter

Der Wagen wurde von der Polizei identifiziert und führte die Ermittler zu dem Angeklagten. Der bisher unbescholtene 28-Jährige hatte ihn in Serbien gemietet. Die GPS-Daten zeigten, welche Route der Pkw dann nahm: über Ungarn nach Österreich, durch halb Europa und schließlich wieder zurück nach Linz.

Das Auto war demnach sowohl einige Tage vor der Tat - vermeintlich zum Auskundschaften - in Linz, dann in Wien, wo zu diesem Zeitpunkt die bei dem Überfall verwendeten deutschen Kennzeichen gestohlen worden sind. Zur eigentlichen Tatzeit stand er wieder in Linz nahe dem Juweliergeschäft. Einige Tage später brachte der Angeklagte den Wagen in Serbien dem Vermieter zurück.

Der DJ will mit dem Wagen nach Ungarn zu einem Auftritt gefahren sein und ihn dort einem flüchtigen Bekannten geborgt haben. Dieser konnte nicht ausgeforscht werden: Den Kontakt zu dem Mann habe er mittlerweile verloren, sein Handy, über das er mit ihm telefoniert habe, sei gestohlen worden, sagte der Beschuldigte. Staatsanwältin Gudrun Dückelmann sah darin Schutzbehauptungen. Verteidiger Mirsad Musliu wies hingegen darauf hin, dass es keine DNA-Spuren seines Mandanten gebe und er auf den Überwachungsbildern nicht zu sehen sei.

Juwelier: „Nicht der Mann im Geschäft“

Sogar der Juwelier sagte im Zeugenstand, dass der Angeklagte keiner der beiden Männer im Geschäft gewesen sei. Von diesen fehlt bis heute jede Spur. Das Schöffengericht sprach den 28-Jährigen frei. „Natürlich hat er das Fahrzeug angemietet und natürlich ist einiges hinterfragenswert, was er gesagt hat“, meinte die Vorsitzende, aber man könne eben nicht mit der für ein Strafverfahren nötigen Sicherheit sagen, dass er an dem Überfall beteiligt war - oder welche Rolle er dabei gespielt habe.

Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, der Freispruch ist somit nicht rechtskräftig. Einem Schöffensenat am Landesgericht Linz war die Suppe heute aber zu dünn. Sie sprachen den Angeklagten frei - aus Mangel an Beweisen. Die Staatsanwaltschaft wird gegen diese Entscheidung berufen. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.