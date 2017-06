Kletterin von Fels getroffen und verletzt

Von einem rund 1,5 Meter großen Felsen ist am Samstag eine 45-jährige Wienerin im Höllengebirge getroffen und verletzt worden. Durch das Gestein stürzte zuvor ihr Kletterpartner ab, den sie noch mit der Seilsicherung halten konnte.

Der 41-jährige Deutsche war Samstagvormittag mit seiner 45-jährigen Kletterpartnerin aus Wien in die Kletterroute „V-Riss“ auf der Adlerspitze im Höllengebirge in der Nähe von Steinbach am Attersee eingestiegen. Im Bereich der dritten Seillänge brach vor dem Einhängen in eine Zwischensicherung ein fast 1,5 Meter breites Felsstück aus.

Felsbrocken traf Frau

Der 41-Jährige stürzte ab, konnte aber von seiner Sicherungspartnerin gehalten werden. Der ausgebrochene Fels traf aber die Frau. Eine Seilschaft, die schon weiter oben war, seilte sich ab und konnte die Verletzten bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers sichern.

Der Deutsche und die Wienern wurden mit einer Taubergung aus dem Klettersteig geholt. Den Kletterer aus Deutschland brachte die Rettung ins Krankenhaus nach Vöcklabruck, die Wienerin wurde vom Rettungshubschrauber in das UKH nach Salzburg geflogen.