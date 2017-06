Einbrecher kurz nach Tat gefasst

Recht weit sind zwei Einbrecher in der Nacht auf Samstag in Linz nicht gekommen: Die Männer hatten in einen Keller in der Unionstraße eingebrochen. Das blieb aber nicht unbemerkt, Anrainer alarmierten die Polizei.

Die zuerst eingetroffenen Beamten gaben sofort eine Fahndung raus, die auch rasch erfolgreich war. Eine Polizeistreife entdeckte das Duo nur mehrere Hundert Meter vom Tatort entfernt.

Ins Polizeianhaltezentrum gebracht

Die Beamten nahmen den 29-jährigen Linzer und seinen 24-jährigen Komplizen aus Wilhering fest. Die Männer wurden in das Polizeianhaltezentrum gebracht.