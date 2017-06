90-Jähriger stürzt über Abhang - tot

Ein 90-jähriger Mann ist in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) beim Spazieren gehen einen Abhang hinabgestürzt und ums Leben gekommen. Nachbarn fanden die Leiche.

Der Weg entlang eines kleinen Baches in Bad Goisern war dem 90-Jährigen laut Polizei vertraut. Er war nahezu täglich dort unterwegs, auch um Wildtiere zu füttern. Auch am Donnerstag ging der Pensionist den Weg, er kehrte jedoch nicht mehr zurück, wie die Polizei am Wochenende bekannt gab.

50 Meter über felsiges Gelände abgestürzt

Nachbarn wurden stutzig, weil der Mann - nicht wie üblich - sein tägliches Frühstücksgebäck abgeholt hatte. Da sie die Spazierstrecke des Mannes kannten, gingen sie den Weg ab. Sie fanden zunächst den Hut des Mannes und unweit davon seine Leiche in dem kleinen Bach liegend. Der 90-Jährige war laut Polizei 50 Meter über felsiges Gelände einen Abhang hinab gestürzt.