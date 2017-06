Zwei Verletzte bei Alko-Unfällen

Zwei alkoholisierte Männer sind in Oberösterreich bei Unfällen verletzt worden. Ein Pensionist aus dem Salzkammergut wurde hinter dem Steuer seines Autos ohnmächtig, ein Motorradfahrer fuhr in einer Kurve geradeaus.

Die drückende Hitze und dazu der reichliche Konsum von Alkohol dürften einem 71-Jährigen Freitagnachmittag aus Bad Ischl nicht gut bekommen sein. Der Pensionist wurde ohnmächtig, allerdings während er sein Auto auf einem Güterweg in Richtung Unterach am Attersee lenkte. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und kam nach 20 Metern in einem Feld zum Stehen. Der 71-Jährige wurde verletzt in ein Spital gebracht. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei mehr als 1,8 Promille.

In Linkskurve geradeaus gefahren

Ähnlich stark alkoholisiert war ein 46-jähriger Mann Freitagnachmittag aus dem Bezirk Steyr-Land, der war allerdings auf zwei Rädern unterwegs. Im Gemeindegebiet von Ternberg im Bezirk Steyr-Land fuhr der Mann anstatt in eine leichte Linkskurve gerade aus auf eine Hauseinfahrt zu. Als er sein Leichtmotorrad auf dem Schotter abbremste, kam er damit zu Sturz und wurde verletzt. Der 46-Jährige hatte laut Polizei gut 1,6 Promille Alkohol im Blut. Beide Männer sind vorläufig ihren Führerschein los und wurden angezeigt.