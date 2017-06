Bundeskongress der Grünen in Linz

In Linz findet am Sonntag der Bundeskongress der Grünen und damit deren Start in den Nationalratswahlkampf statt. Gewählt werden neben den Kandidaten für den Nationalrat auch die neue Bundessprecherin und die Spitzenkandidatin für die Wahl im Herbst.

Es wird ein langer Tag für die 285 Delegierten zum Bundeskongress, denn das Wahlprozedere bei den Grünen ist bekanntermaßen nicht einfach. Zu allererst wird nach dem Rückzug von Eva Glawischnig eine neue Grünen-Chefin gewählt. Es ist die 38-jährige Tirolerin Ingrid Felipe - stellvertretende Landeshauptfrau und Umweltlandesrätin. Sie war bisher schon Glawischnigs Stellvertreterin und wird wohl auch an deren Ergebnissen gemessen werden. Bei ihrer ersten Wahl zur Grünen-Chefin bekam Glawischnig 97,4 Prozent, zuletzt 2015 aber nur noch 85.

Vorstellung, Befragung, dann erst die Wahl

Die Delegierten werden auch die Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl am 15. Oktober wählen: Es wird Ulrike Lunacek, die Listenerste in Wien - dort vor zwei Wochen mit 87,9 Prozent gekürt. Mit ihrer Wahl als Nummer eins auf der Bundesliste und als Spitzenkandidatin beginnt dann ein langes Procedere für die weiteren Listenplätze. Jede Kandidatin und jeder Kandidat stellt sich vor, darf befragt werden und wird dann erst gewählt.

Konsequentes Reißverschlusssystem

Wobei die Grünen das so genannte Reißverschlusssystem konsequent umsetzen: wird Lunacek, was niemand anzweifelt, Spitzenkandidatin und Listenerste, darf auf Platz zwei ein Mann kandidieren. Wird es einer, dann dürfen für Platz drei nur Frauen kandidieren und so weiter. Insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich für die Bundesliste - darunter Politkaliber wie Peter Pilz, Werner Kogler oder eben Ulrike Lunacek. Aus Oberösterreich tritt eine Kandidatin an: die 36-jährige Linzer Gemeinderätin Marie-Edwige Hartig.

Noch kurz zur Ausgangssituation: 12,4 Prozent erreichten die Grünen bei der letzten Wahl 2013. Dieses Mal dürfte es ungleich schwieriger werden, droht die Partei doch im erwarteten Dreikampf SPÖ-ÖVP-FPÖ nur eine Nebenrolle zu spielen.

Gernot Ecker; ooe.ORF.at