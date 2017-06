Wöginger könnte ÖVP-Klubobmann werden

Es sei nahezu fix, dass der oö. Nationalratsabgeordnete August Wöginger nach der Wahl Klubobmann der ÖVP im Parlament wird, so das Nachrichtenmagazin profil in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe.

Der 42-jährige Obmann des schwarzen Arbeitnehmerbundes ÖAAB soll demnach Reinhold Lopatka nachfolgen. Eine „reine Personalspekulation“, meinte dazu ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer am Samstag gegenüber de ORF OÖ. Der Innviertler Wöginger sei ein „ausgezeichneter Parlamentarier“, die Volkspartei habe mit Lopatka aber einen Klubobmann.

Strasser soll Auer nachfolgen

Nachfolger des scheidenden Bauernbund-Präsidenten Jakob Auer soll laut profil der Niederösterreicher Georg Strasser werden.