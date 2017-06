Neuer Bahnhof in Schärding errichtet

In Schärding wurde am Freitag der neue Bahnhof eröffnet. Drei Jahre wurde gebaut und 48,6 Millionen Euro investiert. Wert wurde vor allem auch darauf gelegt, dass Pendler in Schärding möglichst einfach von Bus oder Auto in den Zug umsteigen können.

Vor dem Umbau waren es hundert, nun stehen 236 Parkplätze vor dem Bahnhof für Pendler zur Verfügung. Dazu kommt eine Anbindung an das Busnetz und überdachte Abstellplätze für Mopeds oder Fahrräder.

Umstieg auf Bahn schmackhaft machen

Damit soll gerade Pendlern aus dem Raum Schärding der Umstieg auf die Bahn schmackhaft gemacht werden, sagt Chef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Andreas Matthä. In Zukunft kann sich Matthä auch vorstellen, Elektrotankstellen für Elektroautos zu errichten.

Stadtgemeinde Schärding

Drei Jahre wurde am neuen Bahnhof in Schärding gebaut. Die ÖBB, die Stadt Schärding und das Land Oberösterreich haben gemeinsam 48,6 Millionen Euro investiert, unter anderem auch in Lärmschutz für die Anrainer der Bahnstrecke.

Barrierefreier Bahnhof

Herzstück des neue Bahnhofes ist der Fußgängertunnel, mit dem die beiden Bahnsteige 2 und 3 sicher erreicht werden können. Dazu kommt noch ein völlig neues Bahnhofsgebäude, der gesamte Bahnhof ist zudem barrierefrei.