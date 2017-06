Bauarbeiten auf A8 vor Abschluss

Die Langzeitbaustelle auf der Innkreisautobahn zwischen Haag und Ried ist langsam Geschichte. Seit Freitagfrüh gibt es zumindest wieder zwei Fahrspuren für jede Richtungsfahrbahn. Richtung Suben gilt auch wieder Tempo 130.

Vor allem etliche Reparaturarbeiten am Pannenstreifen müssen noch bis Ende August fertiggestellt werden. Der Verkehr, vor allem der Schwerverkehr, rollte während der Bauzeit hauptsächlich über den Pannenstreifen und das habe doch Schäden hinterlassen, sagt Christoph Pollinger vom Autobahnbetreiber ASFINAG. Schritt für Schritt werden die Ausbesserungsarbeiten auf dem zwölf Kilometer langen Abschnitt Richtung Wels bis 31. August abgeschlossen. Dann ist das Mammutprojekt A8 Sanierung aber wirklich beendet.

ORF/Kinast

Die stark befahrene Innkreisautobahn sei von der Breite her auf dem Stand der Zeit und habe durchgängig einen vollwertigen Pannenstreifen. Begonnen haben die Arbeiten 2008 in Pichl bei Wels, also vor mittlerweile neun Jahren. 120 Millionen hat die Gesamtsanierung gekostet, das beinhaltet auch die Investitionen für den Lärmschutz. Laut ASFINAG wurden während der Sanierung zweimal mehr Lärmschutzwände errichtet, als bisher vorhanden waren.

Link: