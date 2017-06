Großbrand in Entsorgungsbetrieb

14 Feuerwehren haben in der Nacht auf Freitag in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) einen Brand in einem Entsorgungsbetrieb bekämpft. In einer Halle geriet Kunststoff in Brand, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Kurz vor 21.00 Uhr brach das Feuer in einer Halle des Entsorgungsbetriebes aus, aus noch unbekannten Gründen hatte sich dort ein Haufen Polyethylen entzündet. Der Firmenchef bekam den Brandalarm auf sein Handy gesandt und rief sofort die Feuerwehr.

14 Feuerwehren rückten aus, darunter auch mehrere aus dem Bundesland Salzburg. Beim Eintreffen der ersten Wehren schlugen in der Halle bereits die Flammen hoch. Die Rauchentwicklung war so enorm, dass die Anrainer mit Lautsprechern aufgefordert werden mussten, ihre Fenster zu schließen. Umweltgefahr bestand jedoch laut Polizei nicht.

Schwieriger Einsatz für Feuerwehren

Für die Feuerwehren war der Einsatz langwierig und mühsam, vor allem weil wegen der extremen Rauchentwicklung und des brennenden Kunststoffs zum größten Teil mit Atemschutz gearbeitet wurde: Die Feuerwehren mussten brennende Abfallballen aus der Halle holen, im Freien auseinanderziehen und ablöschen.

Pressefoto Scharinger

Um 6.00 Uhr waren am Donnerstag immer noch fünf Feuerwehren im Aufräumeinsatz. Die Halle wurde durch den Brand erheblich beschädigt, es dürfte aber niemand verletzt worden sein.