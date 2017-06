300 Mio Euro in neues AMAG-Werk investiert

Im Innviertel wurde am Donnerstagnachmittag eine Großinvestition gefeiert: Der Aluminiumkonzern AMAG in Ranshofen eröffnete das - nach eigenen Angaben - modernste Aluminium Kaltwalzwerk Europas. 300 Millionen Euro wurden investiert.

Die Flugzeugindustrie gibt momentan gewaltig Schub. Die Zahl der Fluggäste wächst rasant und damit auch die Zahl der benötigten Flugzeuge. Für Unternehmen wie den Innviertler Aluminiumriesen AMAG ein gutes Geschäft.

So groß wie acht Fußballfelder ist das neue Kaltwalzwerk, das am Donnerstag eröffnet wurde. Die Produktionskapazität des Innviertler Unternehmen wird damit verdoppelt. Sobald der Probebetrieb abgeschlossen ist, sollen mehr als 300.000 Tonnen Aluminumbleche und -bänder hergestellt werden. Dafür muss das Unternehmen aber auch tief in die Tasche greifen: 300 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren investiert.

Mit dem Ausbau der Produktion braucht man hier in Ranshofen aber auch Personal. Knapp 400 neue Arbeitsplätze wurden bereits geschaffen - 70 weitere werden noch gesucht, was nicht immer einfach ist. Die sucht man immer öfter auch auf der anderen Seite der Grenze zu Deutschland.

Jeder zehnte Mitarbeiter der AMAG stammt aus Bayern - Tendenz steigend. Die AMAG ist mit 1.750 Mitarbeitern einer der wichtigsten Leitbetrieben in der Region.

