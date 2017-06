Vier Alpinisten in Gletscherspalte gestürzt

Am hohen Dachstein sind am Donnerstagnachmittag vier deutsche Alpinisten in eine Gletscherspalte gestürzt. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften machte sich zum Unglücksort auf, doch der Absturz ging glimpflich aus.

Nach der Alarmierung gingen die Einsatzkräfte von dem Schlimmsten aus. Das Ausmaß des Unglücks war anfangs schwer einschätzbar. Laut Alarmierung hatte eine vierköpfige Gruppe von deutschen Bergsteigern gegen 14.30 Uhr den Halt in einem Schneefeld verloren und war in eine Gletscherspalte gestürzt.

Konnten sich selbst aus Spalte befreien

Alle verfügbaren Helfer wurden losgeschickt: Bergrettung und Alpinpolizei aus Hallstatt (Bezirk Gmunden) sowie vier Hubschrauber von Flugrettung und Polizei machten sich auf dem Weg zu der Unfallstelle.

Letztlich gab es aber relativ rasch leichte Entwarnung, sagt Dieter Eder, von der Bergrettung Hallstatt. Drei Alpinisten konnten sich schnell retten und ihren Weg auf eigenen Beinen fortsetzen. Eine Bergsteigerin musste aus der Geltscherspalte geborgen werden, sie wurde mit einer Beinverletzung nach Schladming ins Spital geflogen.