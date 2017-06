Cybermobbing ist kein Kavaliersdelikt

Dass Mobbing im Internet verboten ist, sei vielen Jugendlichen noch gar nicht bewusst, warnen Juristen. Viele junge Menschen sehen Cybermobbing zwar noch als Kavaliersdelikt, aber die Anzeigen häufen sich.

Sich strafbar zu machen, das geht im Netz rasch, denn ein verletzender Kommentar oder eine privates Foto wird schnell verschickt, sagt Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger. Viele Jugendliche wüssten gar nicht, dass Cybermobbing verboten ist und seit Anfang 2016 auch strafrechtlich verfolgt werden kann. Etwa 1.000 Mal im Jahr kommen junge Menschen wegen Mobbings zu der Jugendanwältin.

„Viele schauen einfach zu“

Die Belästigungen im Netz würden immer stärker zunehmen und sich über Monate ziehen, so Winkler-Kirchberger. Die Opfer werden zum Beispiel in großen WhatsApp-Gruppen gedemütigt: „Mich erschreckt am meisten, dass viele einfach zusehen.“

Häufig werden die Jugendlichen mit Fotos erpresst, etwa nach einer Trennung. Weil sie sich schämen, würden sich die Opfer - meistens Mädchen - lange nicht trauen, nach Hilfe zu suchen. Dass auch das Verschicken von Fotos ohne dem Einverständnis der abgebildeten Person verboten ist, sei vielen gar nicht bewusst, sagt Winkler-Kirchberger, auch Erwachsene wüssten das oft nicht.

Überblick bewahren

Dass sich Mobbing vom Schulhof immer mehr ins Netz verlagert, macht auch vielen Eltern Sorgen. Ihnen rät die Jugendanwältin, Überblick über das Verhalten des Kindes in den sozialen Medien zu behalten, etwa welche YouTube-Videos die Kinder sich ansehen oder in welchen WhatsApp-Gruppen sie chatten. Außerdem sei es wesentlich, bei Problemen nicht mit Vorwürfen, sondern mit Verständnis zu reagieren, sagt Winkler-Kirchberger.

Bewusstsein schärfen

Das Wichtigste sei aber, das Bewusstsein für Online Mobbing zu schärfen, schließlich handle sich sich um kein Kavaliersdelikt. Cybermobbing kann mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden.

