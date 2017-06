Trauner übergab WKOÖ nach 13 Jahren

Am Mittwoch war die offizielle Amtsübergabe von Wirtschaftskammer Präsident Rudolf Trauner an Doris Hummer. Mehr als 13 Jahre stand Trauner an der Spitze der oberösterreichischen Wirtschaftsvertretung.

Er gehe mit Wehmut, sagt Trauner, könne aber gleichzeitig auf viele Erfolge zurückblicken. So ist zum Beispiel seit 2003 die Mitgliederzahl der Interessensvertretung von über 63.000 auf gut 95.500 gestiegen. Erfolge, auf denen man sich nicht ausruhen dürfe, sagt Trauners Nachfolgerin Doris Hummer und kündigt Reformen und eine Neuausrichtung der Interessensvertretung an.

Nach Bruch mit Arbeiterkammer „gesprächsbereit“

Auf die Frage nach einem eventuellen Ende der Pflichtmitgliedschaft sagt sie, dass sie sich der Diskussion nicht verwehre. Hummer sei aber von dem derzeit geltenden Solidaritätsprinzip überzeugt, in dem größere Unternehmen mehr und kleinere weniger an die Kammer zahlen.

Was den Bruch in der Sozialpartnerschaft nach einem Werbefilm mit der Arbeiterkammer OÖ betrifft, sagt Doris Hummer, sie sei immer gesprächsbereit. Ein ähnliches Signal kommt am Mittwoch von Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer. Er dankt Rudolf Trauner, gratuliert Doris Hummer und sagt, dass er sich sich auf sozialpartnerschaftliche Gespräche freue.

Anerkennung für Trauner

Dank und Anerkennung für Rudolf Trauner und eine Gratulation an seine Nachfolgerin kommen auch von Landeshauptmann Thomas Stelzer. Mit Blick auf den Disput in der Sozialpartnerschaft meint Stelzer, dass man man in einer solchen Leistungspartnerschaft miteinander arbeiten solle und nicht gegeneinander.

