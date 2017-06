Erstmals Frau an Spitze von Apothekerkammer

Erstmals wurde eine Frau an die Spitze der Apothekerkammer gewählt. Ulrike Mursch-Edlmayr wird neue Apothekerkammerpräsidentin und vertritt somit bis 2022 die 6.000 angestellten und selbständigen Apotheker in den mehr als 1.400 Apotheken in Österreich.

Die Rolle in einer Führungsposition ist Mursch-Edlmayr ist bereits vertraut, wenn auch bisher auf Landesebene: Seit 2012 ist Ulrike Mursch-Edlmayr Präsidentin der Apothekerkammer Oberösterreich. Mit Mursch-Edlmayr steht ab Juli erstmals in der 70-jährigen Geschichte der Apothekerkammer eine Frau an der Spitze.

Verstärkte Zusammenarbeit mit „Systempartnern“

Die 58-Jährige ist selbständige Apothekerin in Neuzeug, Oberösterreich. Sie ist seit Jahren in der Standespolitik aktiv. Sie löst den Wiener Apotheker Max Wellan in ihrer neuen Funktion ab.

Heli Mayr (Österreichische Apothekerkammer)

Mursch-Edlmayr betonte in einer Aussendung nach ihrer Wahl die Bedeutung ihres Berufsstandes: „Die Apothekerschaft mit all ihren fachlich kompetenten Persönlichkeiten ist ein bedeutender Baustein in der Gesundheitsversorgung.“ Man wolle in Zukunft verstärkt mit allen „Systempartnern“ im Gesundheitswesen zusammenarbeiten. In Österreich gibt es rund 1.400 öffentliche Apotheken.

"Ich freue mich sehr, dass mit Ulrike Mursch-Edlmayr zum ersten Mal eine Präsidentin an der Spitze der Apothekerkammer steht“, gratuliert Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner der Apothekerin zur Wahl und dankt Max Wellan, dem bisherigen Präsidenten, für sein Engagement.