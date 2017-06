International gesuchter Fälscher geschnappt

Einen international gesuchten Kunstfälscher hat die Polizei in Berlin, Deutschland, geschnappt. Der 47-Jährige wird beschuldigt, mit dem Verkauf von gefälschten Gemälden und Teppichbetrügereien einen Schaden von insgesamt 700.000 Euro angerichtet zu haben.

Besonders hart traf es einen Mann aus Schwanenstadt, der dem vollmundigen Versprechungen des Betrügers Glauben geschenkt hatte: Er kaufte gleich elf vermeintlich echte Kunstwerke und gab dafür mehr als 400.000 Euro aus. Tatsächlich erwarb er aber nur Fälschungen oder Reproduktionen.

Im Ausland untergetaucht

Weil dieser größte Betrugsfall in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Wels fiel, gab auch sie den Auftrag den verdächtigen Wiener mittels Europäischen Haftbefehl zu suchen, denn der Mann war inzwischen ins Ausland untergetaucht.

ORF

Seine Masche war immer dieselbe: Der mutmaßliche Betrüger bot Kunstwerke zum Kauf an. Zuerst waren es echte Gemälde mit einem geringen Wert. Überprüfungen durch Sachverständige bestätigten, dass sie tatsächlich echt waren. Damit baute er zu den Interessenten eine Vertrauensbasis auf. Die nützte er laut Staatsanwaltschaft aus, um den Käufern schließlich teure Fälschungen unterzujubeln.

In Berlin in Auslieferungshaft

Laut Polizei gestalteten sich die Ermittlungen besonders schwierig. Nun konnte der Mann aber in Deutschland festgenommen werden. Er sitzt in Berlin bis zu seiner Überstellung nach Österreich in Auslieferungshaft.