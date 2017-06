Mercedes brannte vor PlusCity ab

Direkt vor dem Eingang des Einkaufszentrum PlusCity in Pasching brannte am Mittwochvormittag ein Auto ab. Drei Feuerwehren waren im Einsatz um das Feuer in Griff zu bekommen. Verletzt wurde niemand.

Einen großen Schrecken erlebten die Einkäufer der PlusCity, als am Vormittag direkt vor dem Eingang des beliebten „Markusplatz“ ein Mercedes lichterloh brannte. Brandmelder des Einkaufszentrums schlugen an und die Rolltreppen wurden gestoppt.

Weil sich in ihrem Wagen während der Fahrt Rauch ausbreitete, stellte die 42-jährige Lenkerin ihren Mercedes in einem alten Ladehof neben dem Einkaufszentrum ab. Kaum war die Linzerin ausgestiegen, stand der Wagen in Vollbrand.

Eindämmen des Feuers ohne Erfolg

Brandschutzbeauftragte des Einkaufszentrums versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit 30 Handfeuerlöschern das Feuer einzudämmen. Doch ohne Erfolg, denn die Flammen hatten bereits auf das gesamte Fahrzeug übergegriffen. Die Feuerwehren Pasching, Hörsching und Leonding-Hart mussten anrücken. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen.

Mit einem Tunnellüfter, einem Riesenventilator, musste außerdem der völlig verrauchte Ladehof belüftet werden. Die Zufahrten zu den Parkgaragen und die Terrasse einer Pizzeria wurden gesperrt. Verletzt wurde niemand. Warum das Auto gebrannt hat, wird noch ermittelt.

