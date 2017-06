Mann wegen Mordversuchs vor Gericht

Am Landesgericht Wels steht am Mittwoch ein Asylwerber aus Somalia wegen Mordversuchs, Wiederbetätigung und gefährlicher Drohung vor dem Richter. Er hatte im Bezirk Vöcklabruck eine Adventaktion von Kindern gestört, dort den Koran vorgelesen und so für Panik gesorgt.

Bei der Polizei soll er dann Antisemitisches zu Protokoll gegeben haben. Ein paar Tage später soll er dann in einem Krankenhaus in Linz einen Pfleger brutal attackiert haben.

Sympathie für Al-Nusra-Front

Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Weihnachten am Adventmarkt in Oberndorf bei Schwanenstadt. Während einer Darbietung von Kindergartenkindern betrat er plötzlich die Bühne, holte einen Koran aus seinem Rucksack und begann zu beten. Als ihn Besucher wegbrachten, schrie er wiederholt „Allah ist groß“.

Bei der Polizei soll er dann seine Sympathie für die radikalislamische Al-Nusra-Front eingeräumt haben und auch gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben. Er sei nach Österreich gekommen, um „die Juden zu vernichten“, sagte der 24-Jährige gegenüber den Ermittlern. Die Staatsanwaltschaft verhängte Untersuchungshaft über ihn.

Pfleger im Neuromed Campus gewürgt

Der Mann wurde schließlich im Neuromed Campus in Linz wegen seines Geisteszustandes untersucht. Dort soll er dann versucht haben, einen Pfleger zu erwürgen. Der Asylwerber muss sich wegen Mordversuchs, Wiederbetätigung und gefährlicher Drohung vor dem Landesgericht Wels verantworten. Die Staatsanwaltschaft Wels hat für ihn eine Einweisung in eine Anstalt beantragt.

