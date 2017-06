Doris Hummer wird neue WKOÖ-Präsidentin

Die oberösterreichische Wirtschaftskammer steht vor einem Generationenwechsel: Präsident Rudolf Trauner legt am Mittwoch sein Amt zurück, krankheitsbedingt einige Monate früher als geplant. Die ehemalige Landesrätin Doris Hummer übernimmt die Leitung der Unternehmervertretung.

13 Jahre lang stand Rudolf Trauner an der Spitze der Wirtschaftskammer in Oberösterreich. Zweimal konnte er mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund bei Wahlen Zugewinne einfahren.

ORF

Zuletzt gab es zwar ein Minus, dennoch verfügt der Wirtschaftsbund noch immer über fast zwei Drittel der Stimmen. Die Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sieht Trauner als zentralen Erfolg seiner Amtszeit.

ORF

Mit Doris Hummer steht nun erstmals eine Frau an der Spitze der oberösterreichischen Wirtschaftskammer. Die Vorreiterrolle ist der 43-jährigen Unternehmerin aus Pötting im Hausruckviertel nicht fremd: 2009 war sie die erste Landesrätin der ÖVP in Oberösterreich. Bis 2015 war war sie für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Frauen und Jugend zuständig, davor hatte sie die Landesleitung der Jungen Wirtschaft inne.

Krankheitsbedingt früher Rückzug

Nach einer innerparteilichen Zerreißprobe musste Hummer 2015 ihren Posten in der Landesregierung räumen. Nur wenige Tage später wurde sie von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl als Nachfolgerin von Rudolf Trauner präsentiert.

WB-Engelsberger

Zunächst folgte sie ihm als Landesobfrau des Wirtschaftsbundes, nun auch als Präsidentin der Wirtschaftskammer in Oberösterreich. Trauner zieht sich krankheitsbedingt vorzeitig zurück - damit wird am Donnerstag die erste Frau Präsidentin in der Kammer angelobt werden.

Links: