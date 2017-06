Marihuana in Polizeiauto versteckt

Ein 36-jähriger Mühlviertler hat Marihuana in einem Streifenwagen versteckt, mit dem er von St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) zum Drogentest gebracht wurde. Bei ihm zuhause konnten dann weitere Mengen Drogen sichergestellt werden.

Mit dem Lenkrad in der einen und der Bierflasche in der anderen Hand fuhr der 36-Jährige vergangene Woche durch St. Martin. Als ihn die Polizei daraufhin kontrollierte, stellten sie fest, dass er zwar nicht schwer betrunken war aber dafür eindeutig unter Drogen stand. Der Drogentest auf der Polizeiinspektion sprang auf Kokain und Marihuana an und der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.

Cannabis unter Rückbank versteckt

Gemeinsam setzten sich die Beamten und der 35-Jährige für die Rückfahrt nach St. Martin in den Streifenwagen. Da fiel den Polizisten ein intensiver Cannabisgeruch auf. Sie durchsuchten den Wagen und fanden unter der Rückbank des Polizeiautos Marihuana. Der 36-Jährige hatte die Drogen noch während der Hinfahrt dort versteckt.

Noch mehr Drogen in Gartenhaus

Weil die Polizisten ahnten, dass der Mann noch mehr Drogen versteckt hatte, fuhren sie zu seinem Gartenhaus, wo sie noch mehr Marihuana fanden. Fünf nicht ausgereifte Hanfpflanzen wurden sichergestellt. Der Mann gab zu, bereits in der Vergangenheit Marihuana hergestellt zu haben.