Schäxpir lädt zu 200 Veranstaltungen

Bereits zum neunten Mal findet in Linz ab Donnerstag Schäxpir, das internationale Theaterfestival für junges Publikum statt. 250 Künstler zeigen an zehn Tagen in über 200 Veranstaltungen 37 Produktionen aus 21 Ländern.

„Wie wollen wir zusammenleben?“ Diesem Festivalthema widmen sich Tänzer, Schauspieler, Sänger und andere Theatermacher aus Rotterdam, Brüssel, Berlin, aus Finnland, aus den Niederlanden und aus Österreich. Die Gruppe „Bonte Hond“ etwa kommt aus den Niederlanden und präsentiert ein Stück für Menschen ab zwei Jahren - eine Slapstick-Show mit zwei magischen Tabletts, die rebellieren und ihre Besitzer in Schach halten.

schaexpir

Zehn Österreichpremieren

Insgesamt 250 Künstler zeigen in über 200 Veranstaltungen an zehn Tagen 37 Produktionen aus 21 Ländern: eine geballte Ladung an Theater für junge Leute an 21 Spielorten mit zehn Österreichpremieren und sieben Uraufführungen. Eröffnet wird das Theaterfestival Schäxpir am Donnerstag um 18.00 Uhr in den Linzer Kammerspielen.

Poetisches Tanztheaterstück zum Auftakt

Den künstlerischen Festivalauftakt übernimmt die Gruppe „Maas theater en dans“ mit einem poetischen Tanztheaterstück. Im OK Festsaal, im Theater Phönix und am OK-Deck finden die Eröffnungsaktivitäten statt.

