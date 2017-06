Feuerwehren verhinderten Brand

In St. Georgen an der Gusen haben Montagabend sechs Feuerwehren einen größeren Brand in einer Firma verhindern können. Eine Sandtrocknungsanlage war auf dem Werksgelände in Brand geraten.

Viele vorbeifahrende Autofahrer sahen den dichten Rauch und wählten den Notruf. Die Rauchentwicklung war aber größer als der Brand selbst, die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe war am Dienstag noch nicht bekannt.