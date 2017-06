OÖs höchstes Wohnhaus aus Holz bezogen

In Wels wurde heute das mit sechs Geschoßen höchste Holzwohnhaus Oberösterreichs an die Mieter übergeben. Ein Hochhaus mit hohen Dämmwerten und Behaglichkeit, doch angesichts der Ereignisse in London stellt sich die Frage des Brandschutzes.

„Das ist mal ganz was anderes“ - das sechs Geschoße hohe Haus an der Welser Salzburgerstraße sorgt für Aufsehen, ist es ja ein reines Holzhaus.

ORF

Die angrenzenden, etwas großzügigeren und niedrigere Miethäuser lockern das Ensemble auf. Die vorgegraute Fassade aus heimischen Tannenholz zeigt den revolutionären Weg im Holzwohnbau. Dieses Leitprojekt wurde vom Welser Architektenbüro Luger-Maul geplant. Die ersten 33 Mietern zogen am Montag ein.

ORF

Zwischen fünf und sieben Euro liegt die Bruttomiete pro Quadratmeter. Ohne Wohnbauförderung würde man aber bis zu zwölf Euro bezahlen. Mit 10,7 Millionen Euro waren die reinen Baukosten ohne Grundstück in etwa so hoch wie bei konventionellen Wohnhäusern. Und weil auch in Wels Grundpreise scheinbar in den Himmel wachsen müssen auch hier Häuser künftig höher werden.

Brandschutzverordnungen für Holzbau geändert

Damit das aber in Holz möglich mussten sogar die Brandschutzverordnungen geändert werden. Aber nicht eigens für das Wohnhaus, betont Wohnbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner: „Man hat sich schon vor Jahren durchringen können, dass die Gesetze so geändert werden, dass man mit Holz flexibler bauen kann.“

ORF

Die Vorbehalte gegen Holz wegen der Feuergefahr seien aber unberechtigt, sagt der Architekt Maximilian Luger: „Im Brandschutz haben wir in Österreich so strenge Richtlinien, da soll es also überhaupt kein Problem geben.“ Auch beim Lärmschutz herrscht grundlos Skepsis, meint Richard Hable von der Ladesinnung Holzbau, weil dieser leicht in den Griff zu bekommen sei: „Entweder mit Masse oder in Kombination von Materialien mit unterschiedlichen Schwingungseinheiten.“

Im Herbst sollen noch weitere 30 Wohnungen bezogen werden, an Nachfrage mangele es nicht, heißt es.