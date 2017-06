Abendmusik in der Ursulinenkirche

An Montagen finden kaum Konzerte statt, Veranstalter setzen eher auf den Zeitraum Donnerstag bis Sonntag. Doch in Linz ist seit Jahren eine Sommerkonzertreihe jeweils an Montagen erfolgreich: die Abendmusik in der Ursulinenkirche.

Sie sind seit Jahren der erfolgreicher Gegenbeweis für die Regel, dass an Montagen kaum jemand Lust auf einen Konzertbesuch habe: die Abendmusik in der Linzer Ursulinenkirche. Insgesamt acht Mal, jeden Montag ab Ferienbeginn, wird der kunsthistorisch interessante und mit zwei Orgeln ausgestattete Kirchenraum an der Landstraße bespielt. In erster Linie sind es kleine Ensembles, die hier konzertieren.

wikimedia.org/Pierre Bona

Schwerpunkt liegt auf Barockmusik

Federführend bei der Programmgestaltung ist der Blockflötist Michael Oman, dementsprechend liegt der Schwerpunkt inhaltlich auch auf Barockmusik. So holt Oman heuer zum Eröffnungskonzert am 10. Juli gleich eines der weltweit bekanntesten Barockensembles, nämlich jenes des in Graz wirkenden Oberösterreichers Lorenz Duftschmid nach Linz.

Dialoge zwischen Barock und Jazz

Neben barocken Schätzen aus heimischen Stiftsbibliotheken bietet Oman aber auch spannende Dialoge zwischen Barock und Jazz, etwa wenn sich Saxophonist Klaus Dickbauer improvisierend Bachs „Kunst der Fuge“ nähert. Oman selbst heizt mit seiner „Austrian Baroque Company“ und den schnellen süditalienischen Tanzrhythmen der Tarantella dem Publikum in der kühlen Kirche ein.

Ein Abend ist Balduin Sulzer gewidmet

Kirchenkonzerte mit Musik von Balduin Sulzer sind heuer anlässlich dessen 85. Geburtstags quasi ein Muss in Oberösterreich, und so ist eine der Abendmusiken auch dem großen oberösterreichischen Komponisten gewidmet. In die Welt der Romantik wiederum entführen die beiden Schwestern Julia und Lisa Kürnern mit ihrem Atalante Quartett, genauso wie die Sängerin Martha Hirschmann, die dem Publikum die Frage „Lieben Sie Brahms?“ stellt. Mit dem Vokalsextett „Voices“ enden am 28. August die Abendmusiken in der Linzer Ursulinenkirche.