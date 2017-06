Überfall mitten auf Nibelungenbrücke

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag auf der Linzer Nibelungenbrücke überfallen und ausgeraubt worden. Den Tätern war die Beute aber noch zu mager: Sie begleiteten ihr Opfer nach Hause und durchwühlten seine Wohnung.

„I have a firegun“ - Mit diesen Worten wurde der 19-Jährige in der Nacht auf Freitag plötzlich überrascht. Er war auf der Nibelungenbrücke unterwegs, als er von zwei Männern von hinten gepackt wurde. Der dritter Mann drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken und bedrohte den jungen Mann.

Durchsuchten Wohnung

Handy, Tablet und Bargeld - Mehr hatte der 19-Jährige nicht bei sich. Doch das war den unbekannten Tätern offenbar nicht genug. Sie nahmen ihrem Opfer die Wertsachen ab, wollten aber noch mehr. Also begleiteten sie den 19-Jährigen noch nach Hause und durchwühlten seine Wohnung. Dort stahlen sie noch einige Kleidungsstücke, dann flüchteten sie. Der 19-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Täterbeschreibung der Polizei

Die Täter sprachen laut Opfer untereinander vermutlich arabisch. So lautet die Täterbeschreibung der Polizei:

1. Täter: ca. 20 Jahre, 1,70 Meter, dunklerer Hautteint, fester/kräftig gebaut, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart schwarz, schwarzes T-Shirt, schwarze/dunkelblaue Trainingshose, schwarze dünne Jacke

2. Täter: ca. 24 Jahre, 1,80 Meter, kräftige Statur, kurze aufgestellte Haar, schwarze Weste/Jacke aus Stoff, hellblaue Jeans, hellere Hautfarbe als die anderen zwei.

3. Täter: ca. 24 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, schmal/dünn, dunklerer Hautteint, schwarze etwas längere (5-7 cm) Haare nach oben aufgestellt, kurzer dichter schwarzer Bart, schwarzes Langarmhemd, schwarze enge Jeans, weiße Sportschuhe

Die Polizei ersucht um Hinweise.