LASK und Ried mit neuen Spielern

Bundesligist LASK ist am Freitag auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler fündig geworden. James Holland wurde verpflichtet, der nach drei Jahren Abstinenz in die Österreichische Bundesliga zurückkehrt.

Der 28-Jährige Australier kommt ablösefrei von Liaoning FC in der Chinesischen Super League und feiert sein Österreich-Comeback, wo er für die Wiener Austria 128 mal gespielt hat.

LASK-Trainer und Sportdirektor Oliver Glasner, der sich noch im Urlaub befindet, lässt sich in einer vereins-Aussendung wie folgt zitieren: „James gilt als sehr erfahrener Spieler mit viel Spielverständnis, der zudem sehr ehrgeizig ist und über viel

internationale Erfahrung verfügt."

LASK sucht noch Stürmer

In den Planungen für die Bundesliga-Saison fehlt dem LASK noch ein Stürmer, der zu Torjäger Rene Gartler passen soll. Der oft in der Gerüchtebörse genannte Name von Ex-ÖFB-Teamstürmer Erwin „Jimmy“ Hoffer ist kein Thema.

Neuzugänge 11 und 12 bei Ried

Bei Absteiger SV Ried wurden am Freitag die Neuzugänge 11 und 12 fixiert. Rechtsverteidiger Balakiyem Takougnadi wechselt ebenso ins Innviertel wie Manuel Kerhe vom LASK, dessen Transfer jetzt endgültig fixiert werden konnte.

SV Ried

Die beiden Ried-Testspieler Tobias Kainz und Michael Lageder (ebenfalls bisher LASK) haben im Training einen guten Eindruck hinterlassen, von beiden könnte zusätzlich noch einer fix verpflichtet werden.

Dennis Bankowsky, ooe.orf.at