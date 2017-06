Not in 30 Meter Tiefe: Tauchunfall am Attersee

Für zwei Männer ist ein Tauchgang am Attersee am Freitagvormittag im Krankenhaus geendet. Sie mussten aus 30 Meter Tiefe einen Notaufstieg durchführen. Ein Notarzt versorgte die verunglückten Taucher noch vor Ort

Gegen 10.30 Uhr Vormittag waren die beiden Männer bei Weyregg (Bezirk Vöcklabruck) in 30 Meter Tiefe in Not geraten. Laut ersten Informationen sollen sie unter Wasser technische Probleme bekommen haben und waren zu dem Notaufstieg gezwungen.

Als die beiden an der Wasseröberfläche ankamen, waren sie bei Bewusstsein, heißt es vom Roten Kreuz. Einer von ihnen wurde mit dem Notarzt nach Vöcklabruck ins Krankenhaus gebracht, der andere mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg ins Krankenhaus geflogen.