Herzklappen-OP mit TAVI-Methode

Der Ersatz einer Herzklappe durch eine offene Operation ist nur jüngeren Patienten vorbehalten. Für ältere Menschen gibt es die TAVI-Methode, bei der über einen Katheter eine Ersatzklappe eingesetzt wird. Der Katheter gibt auch Schwerstkranken eine Chance.

Diese Methode wird am neuen oberösterreichischen Referenzzentrum für Herzchirurgie am Linzer Kepler Uniklinikum und Klinikum Wels-Grieskirchen angeboten.

Operation oft einzig mögliche Therapie

Die Verengung der Aortenklappe ist der häufigste Herzklappenfehler im hohen Lebensalter. Typische Symptome sind Atemnot und Anfälle von Bewusstlosigkeit. Der operative Ersatz der Aortenklappe durch eine offene Operation ist daher für viele Menschen die einzig mögliche Therapie. Für alte oder kranke Menschen bedeutet das ein zu hohes Risiko.

Stentgerüst drückt eigene Klappe nach außen

Es gibt allerdings eine Alternative: Die Transkatheter-Aortenklappen-Implantation, kurz TAVI: Dabei wird die Ersatzklappe in zusammengefaltetem Zustand mittels Herzkatheter an ihren Einsatzort gebracht und dort entfaltet, so der Vorstand des oberösterreichischen Referenzzentrums für Herzchirurgie am Keplerklinikum Linz und am Klinikum Wels-Grieskirchen, Andreas Zierer: „Das Prinzip ist, auf einen Stent aufgebracht eine neue Klappe an dieser Stelle zu implantieren, wobei das Stentgerüst die verkalkte, eigene Klappe nach außen drückt. Die neu implantierte Klappe hat dann wieder mehr Platz und arbeitet sicher und gut für den Patienten.“

ORF

Das alles geschieht am schlagenden Herzen - die Herz-Lungen-Maschine wird nicht benötigt. Wenige Augenblicke später fließt das Blut durch die neue Klappe wieder ungehindert vom Herzen in die Hauptschlagader.

Brustkorb muss nicht geöffnet werden

Die zirka drei Zentimeter lange Wunde an der Brustwand wird verschlossen, der Brustkorb muss nicht geöffnet werden. Diese geringe Belastung des Patienten führt auch zu einer schnelleren Genesung, so Zierer: „Bei dem Patienten, der gerade operiert wurde, hat der Eingriff nicht einmal eine Stunde gedauert. Er ist jetzt schon auf der Aufwachstation. Am Abend kann er schon im Bett sitzend sein Abendessen zu sich nehmen. Dementsprechend wird er sich schnell erholen, und das ist der Hauptvorteil.“ Im Vergleich zur einer herkömmlichen Operation kann für ältere Patienten der Krankenhausaufenthalt um die Hälfte verkürzt werden.