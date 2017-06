Fünf Verletzte bei schwerem Unfall

Fünf Verletzte hat Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) gefordert. Eine 41-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Schärding hatte an einer Kreuzung den Vorrang eines anderen Autolenkers missachtet.

Der Wagen des 28-jährigen Scharteners rammte das Auto, in dem die Frau und ihre drei Töchter saßen, an der Fahrerseite. Der Pkw wurde in ein Feld geschleudert und überschlug sich. Mutter und Töchter wurden teils schwer verletzt.

In Linzer Uniklinik geflogen

Eine von ihnen musste mit dem Rettungshubschrauber in die Linzer Uniklinik geflogen werden, die anderen Verletzten kamen ins Welser Spital.