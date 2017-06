Linz will Hortbetreuung ausbauen

Die Stadt Linz wird das Betreuungsangebot für Schüler weiter ausbauen. Bis zum Schuljahr 2019/20 sollen 34 zusätzliche Hortgruppen mit etwa 780 Plätzen geschaffen werden.

Schon jetzt gibt es 239 Hortgruppen, in denen Kinder nach dem Unterricht betreut werden. Der Bedarf steige ständig und das werde so bleiben, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

„Für jedes Volksschulkind ein Hortplatz in Zukunft“

Auch, wenn der Hortausbau für die Stadt Linz eine kostspielige Sache ist, wie Luger gegenüber dem ORF sagte: „Wir haben ein 20-Millionen-Euro Sparpaket beschlossen, um eben genau diese Gelder, die wir für die Kinderbetreuung benötigen, zur Verfügung zu haben. Für mich ist völlig klar, dass am Ende des Tages in einigen Jahren, auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen, beinahe für jedes Schulkind auch ein Hortplatz notwendig sein muss.“

Quote derzeit bei 60 bis 75 Prozent

Derzeit würde diese Quote bei rund 60 und 75 Prozent pro Stadtteil liegen, so Luger. Er gehe davon aus, dass in einigen Jahren auch beinahe jedes Volksschulkind einen Hort besuchen wird. Eine Aufnahme von Nicht-Linzer Kindern in einem Hort sei nur mehr in begründeten Ausnahmefällen möglich.