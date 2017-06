Ungewöhnliche Fahrzeuge unter dem Hammer

Ungewöhnliche Fahrzeuge kommen bei einer Versteigerung in Traun unter den Hammer. Unter anderem werden Polizeiboote und Feuerwehrfahrzeuge versteigert.

Ein Polizeiboot oder ein Feuerwehrauto - was viele nur in Spielzeugform zu Hause haben, können sie jetzt auch gebraucht in Großformat kaufen: Das Auktionshaus Dorotheum versteigert am 21. Juni in Traun mehr als 210 Fahrzeuge und Geräte.

Dorotheum

80 Pritschen- und Kastenwagen zu ersteigern

In den beiden von der Polizei ausrangierten Booten finden jeweils acht Personen Platz. Sie sind mit einem 300 PS-starken Motor ausgestattet. Auch fünf Geländeautos der Feuerwehr mit Blaulichtanlage und Folgetonhorn werden versteigert.

Des Weiteren kommen Nutzfahrzeuge unter den Hammer: Über 80 Pritschen- und Kastenwagen werden auf großes Interesse stoßen, vermutet man bei dem Auktionshaus. Ab Freitag können die mitunter ungewöhnlichen Fahrzeuge besichtigt werden.