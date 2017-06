Neuer Top-Standort für LASK-Stadion

Nach dem ORF OÖ-Exklusivbericht vergangene Woche über drei Standortvarianten für das geplante, neue reine Fußball-Stadion des LASK wurde jetzt ein neuer möglicher, jedoch bereits sehr konkreter Standort für das neue LASK-Stadion bekannt.

Bisher wurden als mögliche Standorte das Areal der sogenannten Seimayr-Gründe an der Mühlkreis-Autobahn (A7) gegenüber dem Sportzentrum Linz-Lißfeld zwischen Landwiedstraße und Autobahnzubringer, ein Grundstück bei der Solar City Linz sowie Ansfelden genannt.

Neuer Top-Standort neben A1, jedoch auf Stadtgebiet

Der neue, mögliche Top Standort befindet sich nach dem Autobahn-Knoten Linz, also von A7 kommend neben der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien. Konkret nach der Kurve unter der A1 durch Richtung Wien gleich neben der Westautobahn noch vor dem Ebelsberger Berg.

Dort könnte das neue LASK-Stadion entstehen, sagte ein Insider gegenüber ORF OÖ. Es gibt genügend Platz für eine Autobahn-Auffahrt und für Parkplätze. Und das neue LASK-Stadion wäre sogar mit einem öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar. Es müsste nur die Straßenbahnlinie von Ebelsberg aus verlängert werden.

Viele Stadion-Vorbilder neben der Autobahn

Beispiele von Fußball-Stadien an der Autobahn gibt es viele, zum Beispiel in Salzburg, in Udine, in Hoffenheim oder die Allianz-Arena am Stadtrand von München.

