13 Feuerwehren bei Brand in Autowerkstatt

Insgesamt 13 Feuerwehren waren am Mittwoch bei einem Großbrand in Waldzell (Bezirk Ried) im Einsatz. In einer Autowerkstatt war gegen 11.00 Uhr Feuer ausgebrochen, welches rasch um sich griff.

Das Gebäude der Werkstatt und etwa zehn davor parkende Autos wurden laut Feuerwehr zumindest schwer beschädigt. Abschnitts-Feuerwehrkommandant Jürgen Bauchinger sagte am frühen Nachmittag gegenüber dem ORF OÖ über die Lage: „Der Brand ist Kontrolle. Jetzt muss das Gebäude weiter gesichert werden. Das Problem war, dass das Löschwasser sehr weit weg war, deshalb haben wir die Alarmstufen 1,2 und 3 ausgerufen. Verletzt wurde niemand.“

Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Laut Feuerwehr haben aber bereits die Brandermittler mit ihrer Arbeit begonnen. Auch über die Schadenshöhe war noch nichts zu erfahren, nachdem aber mindestens zehn Autos von den Flammen erfasst wurden und auch die Hallendecke der Werkstatt eingebrochen ist, dürfte die Schadenssumme erheblich sein.