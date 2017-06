Raub bei Juwelier: Diebe festgenommen

Ende Mai hat ein spektakulärer Einbruch in ein Juweliergeschäft in Leonding mit einem Bagger für Aufsehen gesorgt. Nun konnte die Polizei drei mutmaßliche Täter festnehmen. Auf ihr Konto geht eine Reihe weiterer Einbrüche.

Selbst für die erfahrene Polizei war es ein ungewöhnlicher Einbruch: Mit einem gestohlenen Bagger schlugen die Täter Ende Mai die Scheibe des Juweliers ein, stahlen Schmuck und flohen mit der Beute in einem Auto.

Zeugin brachte Ermittlungen ins Rollen

Wichtig für die Ermittlungen der Polizei war die Aussage einer Zeugin, die den Einbruch beobachtete, sagt Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt: „Sie konnte zwei Männer, ein Fahrzeug mit Farbe und Marke wahrnehmen.“

fotokerschi.at

Noch in der Tatnacht wurde von der Polizei Leonding ein Fahrzeug kontrolliert, das im Nachhinein in Verbindung mit dem Überfall beim Juwelier gebracht wurde. Wenige Tage später bei einem Tankstellen-Überfall in Ansfelden seien auf dem Überwachungsvideo drei Personen wahrgenommen worden.

Insgesamt acht Diebstähle

Über den Fahrzeuglenker seien auch zwei weitere Mittäter ausgeforscht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen worden, so Frühwirth. Es handelt sich um drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aus Linz.

fotokerschi.at

Auf das Konto des Trios sollen laut Polizei bisher acht Einbruchsdiebstähle gehen. In Linz, Linz-Land und Steyr ließen sie mehr als 200 Stück Plaketten und auch Handys und Tablettes mitgehen. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 115.000 Euro, davon beträgt etwa 80.000 Euro der Wert des gestohlenen Diebesguts, der Rest betrifft den verursachten Sachschaden.

