Brand Lengau: Mutter rettete Kinder aus Auto

Der Großbrand in einem Sägewerk in Lengau ist durch ein brennendes Auto ausgelöst worden. Was bisher nicht bekannt war: Eine junge Mutter hatte den Kleinbus gesteuert. Sie schaffte es offenbar gerade noch, ihre beiden Kleinkinder ins Freie zu retten.

Die 24-Jährige war mit ihrem Kleinbus am Nachmittag von Schneegattern Richtung Friedburg gefahren. Mit dabei hatte die junge Mutter ihre beiden Kleinkinder. Während der Fahrt bemerkte die Frau plötzlich, wie Rauch unter dem Lenkrad hervortrat.

Kinder rechtzeitig in Sicherheit

Die 24-Jährige steuerte den Bus auf einen Parkplatz neben dem Sägewerk und brachte ihre beiden Kinder in Sicherheit. Kurz darauf schlugen bereits Flammen aus dem Bus. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass die Flammen auf einen Holzstoß und von dort auf eine Halle des Sägewerkes übergriffen. Binnen kürzester Zeit standen drei Hallen in Vollbrand. Sie waren nicht mehr zu retten. Auch mehrere Autos wurden schwer beschädigt.

Weiterhin Brandwache

Mehr als 20 Feuerwehren aus Oberösterreich und Salzburg konnten den Großbrand schließlich unter Kontrolle bekommen. Immer noch halten fünf Feuerwehren Brandwache. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist aber enorm.

