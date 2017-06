Dreijähriger Bub in Bach gestürzt und ertrunken

Wieder ist ein tragischer Unfall mit einem Kind passiert: Ein dreijähriger Bub ist am Dienstagabend nach einem Sturz in den Mühlbach in Ansfelden verstorben. Wie genau der Bub in das Wasser gefallen war, ist noch unklar.

Gemeinsam mit seinem Sohn wollte der Vater den sommerlichen Dienstagabend im Schrebergarten in Ansfelden genießen. Es kann sich nur um wenige Minuten handeln, die der Mann den dreijährigen Bub unbeobachtet ließ, wie es von der Polizei heißt. Kurze Zeit, die der Sohn nützte, um zu dem nahen Mühlbach zu laufen.

Vater versuchte noch wiederzubeleben

Wie genau der Bub dann ins Wasser gestürzt war, ist bisher noch unklar. Als sein Vater kurz darauf nach seinem Sohn suchte, entdeckte er den Dreijährigen auf der Wasseroberfläche treiben. Als der Mann seinen Bub sofort aus dem Bach zog, war der Kleine bereits bewusstlos. Seine Versuche, den Sohn zu reanimieren, zeigten keine Wirkung. Auch der sofort alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für das Kind tun: Alle Wiederbelebungversuche schlugen fehl.

Auch im Linzer Uni-Klinikum kämpften die Ärzte noch vergebens um das Leben des Dreijährigen: Am Dienstagabend konnte nur der Tod des Kindes festgestellt werden. Zum genauen Unfallhergang laufen polizeiliche Ermittlungen.

Wieder Unfall mit Kind

Es ist bereits der dritte tragische Unfall mit einem Kind binnen weniger Tage: An der Uni-Klinik Linz kämpfen die Ärzte um das Leben eines zweijährigen und eines 14-jährigen Buben. Der zweijährige Bub war am Montagnachmittag in Attnang-Puchheim von einem Auto überrollt worden, er ist seither im künstlichen Tiefschlaf, sein Zustand sei mittlerweile aber wieder stabil.

„Unverändert kritisch“ ist stattdessen jener 14-Jähriger, der am Wochenende von einem Auto erfasst wurde und seither in Lebensgefahr schwebt. Der 14-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Kopfverletzungen, dass er sich seither im künstlichen Tiefschlaf befindet.

